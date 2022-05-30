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Андрей Рублёв — Янник Синнер: прогноз Владимира Светлицы на матч 4-го круга «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв — Янник Синнер: прогноз Владимира Светлицы на матч 4-го круга «Ролан Гаррос»
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Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Андрей РублёвЯнник Синнер.

Ставка: победа Рублёва за 1.90.

«За право сыграть в четвертьфинале «Ролан Гаррос» поспорят Андрей Рублёв из России и Янник Синнер, представляющий Италию.

Медведев заявил, что хочет вернуться на первое место в рейтинге ATP.

Два сеяных игрока, которые по рейтингу и должны были выступить в 1/8 финала турнира, схлестнутся в очном поединке уже второй раз по ходу грунтового отрезка.

Чуть больше месяца назад Янник обыграл Андрея в трёх сетах в Монте-Карло, отыграв отставание в сет и брейк, но в этот раз, мне кажется, у Андрея больше шансов на итоговый успех.

Связано это в первую очередь с физическим состоянием итальянца. По ходу матча против Маккензи Макдональда Синнер почувствовал боль в колене, а уже после матча Яннику пришлось делать УЗИ, результаты которого, по его словам, вряд ли помешают ему в следующем поединке, но при этом итальянец добавил, что готов он сейчас не на 100%.

На столь высоком уровне любой дискомфорт может привести к большим сложностям, поэтому в данных условиях Андрей мне видится фаворитом противостояния», — сказал Светлица.

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