Кубок Стэнли — 2022: прогноз Павла Лысенкова на победителя турнира

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на победителя розыгрыша Кубка Стэнли — 2022.



Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 3.50.



«На «Колорадо» ставят многие. Эта команда считается фаворитом. На их победу дают 2.20. Но я поставлю на команду, победа которой оценивается в 3.50.

Шестёркин рассказал, как отдал две голевые передачи за матч.

Выиграет «Тампа-Бэй». Она может выиграть и в третий раз подряд. Да, там изменилось третье звено, но по ходу сезона удалось компенсировать все потери. Кто их может остановить на Востоке? Никто, по сути.

Восток может выиграть спокойно, а дальше в финале может быть и «Колорадо», но там вратарь смотрится не так уверенно на фоне Василевского», — сказал Лысенков.



«Тампа-Бэй» и «Колорадо» уже вышли в полуфинал розыгрыша. «Лавины» сыграют с «Эдмонтоном», а «молнии» — с победителем серии между «Каролиной» и «Рейнджерс».

IIHF пригрозила России отстранением от всех турниров в 2023 году.

Журналист из США объяснил, почему «Вашингтону» не нужен Малкин.

Капитан финской сборной по хоккею попал в «Тройной золотой клуб».

Канада проиграла третий финал чемпионата мира по хоккею за 5 лет.

ИИХФ опубликовала распределение по группам на ЧМ-2023 по хоккею.