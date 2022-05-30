Кубок Стэнли — 2022: прогноз Павла Лысенкова на победителя турнира

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на победителя розыгрыша Кубка Стэнли — 2022.
Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 3.50.
«На «Колорадо» ставят многие. Эта команда считается фаворитом. На их победу дают 2.20. Но я поставлю на команду, победа которой оценивается в 3.50.
Шестёркин рассказал, как отдал две голевые передачи за матч.
Выиграет «Тампа-Бэй». Она может выиграть и в третий раз подряд. Да, там изменилось третье звено, но по ходу сезона удалось компенсировать все потери. Кто их может остановить на Востоке? Никто, по сути.
Восток может выиграть спокойно, а дальше в финале может быть и «Колорадо», но там вратарь смотрится не так уверенно на фоне Василевского», — сказал Лысенков.
«Тампа-Бэй» и «Колорадо» уже вышли в полуфинал розыгрыша. «Лавины» сыграют с «Эдмонтоном», а «молнии» — с победителем серии между «Каролиной» и «Рейнджерс».
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