В «Фонбет» назвали шансы россиян выиграть «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» — 2022 началась вторая неделя. Уже сегодня мы узнаем имена всех четвертьфиналистов. На победу в Париже по-прежнему претендуют два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В «Фонбет» оценили шансы российского игрока победить на «Ролан Гаррос».
Поставить на то, что в столице Франции победит кто-то из россиян, можно с коэффициентом 14.00. На то, что мы увидим Медведева или Рублёва в финале, можно сделать ставку с коэффициентом 3.05, а на попадание хотя бы одного россиянина в полуфинал принимают ставки за 1.50.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Даниил Медведев сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем, а Андрей Рублёв — с Янником Синнером из Италии. Если оба россиянина пройдут в четвертьфинал, то сыграют на этой стадии между собой.
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