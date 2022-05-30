Джессика Пегула — Ирина Бегу: ставка Владимира Светлицы на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на игру четвёртого круга «Ролан Гаррос» Джессика Пегула — Ирина Бегу.



Ставка: победа Пегулы с форой (-3) за 1.69.



«За право сыграть в 1/4 «Ролан Гаррос» поспорят Джессика Пегула из США и Ирина Бегу, представляющая Румынию.

Медведев заявил, что хочет вернуться на первое место в рейтинге ATP.

Джессика Пегула по праву носит звание одной из самых стабильных теннисисток последних двух лет. На крупных турнирах американка практически всегда доходит до решающих стадий, в этом году заметно прибавив в том числе и на грунте. Несколько недель назад Пегула добралась до финала турнира в Мадриде, где навязала серьёзную борьбу Онс Жабер.



Бегу, когда в форме, тоже обычно очень опасна, а сейчас, судя по стадии, она в форме, но всё же нужно признать, что соперницы (за исключением Александровой, которая исторически ничего не показывает на «РГ») у неё были не самые серьёзные.



Хоть и в личках впереди 2-0 Бегу, но в текущих обстоятельствах шансов на выход в восьмёрку сильнейших больше у американки», — сказал Светлица.

Почему Даниил Медведев обыграет Чилича в 4-м круге «Ролан Гаррос».



Надаль: матч с Джоковичем может стать для меня последним.



Тренер Медведева объяснил прогресс россиянина на грунте.



Бычкова: у Медведева на «Ролан Гаррос» появилась уверенность в своих силах.