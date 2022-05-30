Джессика Пегула — Ирина Бегу: ставка Владимира Светлицы на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на игру четвёртого круга «Ролан Гаррос» Джессика Пегула — Ирина Бегу.
Ставка: победа Пегулы с форой (-3) за 1.69.
«За право сыграть в 1/4 «Ролан Гаррос» поспорят Джессика Пегула из США и Ирина Бегу, представляющая Румынию.
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Джессика Пегула по праву носит звание одной из самых стабильных теннисисток последних двух лет. На крупных турнирах американка практически всегда доходит до решающих стадий, в этом году заметно прибавив в том числе и на грунте. Несколько недель назад Пегула добралась до финала турнира в Мадриде, где навязала серьёзную борьбу Онс Жабер.
Бегу, когда в форме, тоже обычно очень опасна, а сейчас, судя по стадии, она в форме, но всё же нужно признать, что соперницы (за исключением Александровой, которая исторически ничего не показывает на «РГ») у неё были не самые серьёзные.
Хоть и в личках впереди 2-0 Бегу, но в текущих обстоятельствах шансов на выход в восьмёрку сильнейших больше у американки», — сказал Светлица.
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