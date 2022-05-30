Эксперты «Фонбет» назвали фаворита финальной серии НБА

Минувшей ночью в НБА определился второй участник финала. Им стал «Бостон», который в решающей седьмой игре победил на выезде «Майами» — 100:96. Таким образом, «кельты» вышли в финал, где их уже ждут баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз».



Букмекеры «Фонбет» уже предложили линию на финал. По их оценке, небольшой фаворит финала — «воины». Сделать ставку на то, что чемпионом станет «Голден Стэйт», можно с коэффициентом 1.65. Поставить на то, что сильнейшим клубом НБА в этом сезоне станет «Бостон», предлагают за 2.20.



На пути к финалу «Голден Стэйт» прошли «Денвер» (4-1 в серии), «Мемфис» (4-2) и «Даллас» (4-1). «Бостон» в этом плей-офф оказался сильнее «Бруклина» (4-0), «Милуоки» (4-3) и «Майами» (4-3).