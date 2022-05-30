Прогноз на матч Джокович — Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022

Представляем вашему вниманию прогноз от авторов Betassist на четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос»-2022 между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, который пройдёт 31 мая.

Ставка: Надаль выиграет первый сет за 2.35.

«Впервые за семь лет Ноле и Рафа сыграют на турнире „Большого шлема“ так рано. Сетка „Ролан Гаррос“ в этом году слишком перекошена даже по меркам последних лет. Впрочем, сейчас это уже не важно. Остальные четвертьфиналы обречены остаться в густой тени. Всё внимание очередной битве Надаля и Джоковича.

Надаль: матч с Джоковичем на «Ролан Гаррос» может стать для меня последним.

По очным встречам минимальное преимущество на стороне серба (30-28). На грунте у Надаля ощутимое преимущество (19-8), на «Ролан Гаррос» — тоже (7-2). При этом букмекеры считают явным фаворитом первую ракетку мира. Стоит ли бросать всё и спешить ставить на испанца?

Разумеется, нет. В оптимальном состоянии вопрос о фаворите бы даже не стоял. Но Рафа совсем недавно вернулся в строй после травмы, причём стопа его по-прежнему беспокоит. Это видно даже по языку тела — гримасы боли на лице появляются регулярно. Второй момент — Джокович добрался до четвертьфинала без каких-либо хлопот. Не отдал ни одного сета, лишь в одной партии соперник взял больше трёх геймов.

Уровень оппозиции был низок. За исключением Диего Шварцмана в четвёртом круге. Миниатюрный аргентинец, впрочем, много ошибался, совсем не держал вторую подачу и постоянно останавливался в шаге от брейка. Джокович играл далеко не лучшим образом, но для уверенной победы этого хватило. Сил у серба должно остаться больше.

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Ведь Надаль в прошлом раунде 4,5 часа мучился с Феликсом Оже-Альяссимом. Пять сетов, брейк в конце решающей партии, куча потраченной энергии. Тут надо бы добавить, что свою игру Рафа начал на три часа позже. А в солидном возрасте на фоне проблем со здоровьем и после пяти сетов даже пара лишних часов на восстановление рискуют оказаться ключевыми.

Разумеется, игра начнётся поздно, примерно в 21:45 мск. И это ещё один фактор в пользу Джоковича — он любит играть поздним вечером. Думается, чем дальше затянется встреча, тем тяжелее будет Надалю на фоне постоянных нагрузок на стопу и общей усталости. Пожалуй, главный шанс Рафы — забрать первую партию, создать задел и увеличить давление на соперника.

Победа Надаля в первом сете с форой (+1.5 гейма) идёт за 1.95, а ставки на успех испанца в стартовой партии принимаются за 2.35. Это гораздо интереснее, чем брать низкий коэффициент на победу Джоковича или лезть в огромные форы. Недооценивать испанца на грунте нельзя в любом состоянии. В конце концов, Новак тоже много пропустил на старте сезона. Нельзя сказать, что в последнее время он проходил по-настоящему серьёзные испытания.

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