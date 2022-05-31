Новак Джокович считается фаворитом в 1/4 финала «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем

Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 31 мая. Теннисисты выйдут на корт примерно в 21:45 мск.

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Всего спортсмены играли друг против друга 58 раз. 30 побед одержал Новак Джокович, 28 раз сильнее оказался Рафаэль Надаль.

На грунтовом покрытии испанский теннисист добыл 19 побед при восьми поражениях. Статистика на «Ролан Гаррос» также говорит в пользу Надаля — семь побед из девяти возможных.

Несмотря на это, явным фаворитом считается серб. Шансы Новака Джоковича оцениваются коэффициентом 1.48: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 1480 рублей. Победа Рафаэля Надаля доступна за 2.82.

На тотал больше 28.5 гейма дают 2.05, на тотал меньше 28.5 гейма — 1.87. Сделать ставку на тай-брейк предлагается с коэффициентом 1.62.

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