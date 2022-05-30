«Каролина» — «Рейнджерс»: букмекеры назвали фаворита решающего матча серии НХЛ

31 мая состоится седьмой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Стартовое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Почему «Рейнджерс» обыграют «Каролину» в решающем матче серии.

Счёт в серии 3-3. Победитель встречи выйдет в полуфинал Кубка Стэнли, где сразится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Эксперты отдают предпочтение хозяевам. Заключить пари на победу «Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.21, успех «Рейнджерс» идёт за 3.10. Ничья по итогам трёх периодов доступна за 4.40.



Аналитики сомневаются, что седьмой матч между «Каролиной» и «Рейнджерс» окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.35, тотал меньше 5.5 гола — за 1.74.

Заключить пари на гол до истечения первой минуты предлагают за 11.50. Проход «Каролины» доступен за 1.70, проход «Рейнджерс» — за 2.30.

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