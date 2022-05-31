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Александр Зверев — Карлос Алькарас: ставка Ярослава Перканюка на игру «Ролан Гаррос»

Александр Зверев — Карлос Алькарас: ставка Ярослава Перканюка на игру «Ролан Гаррос»
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Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде Александр ЗверевКарлос Алькарас Гарфия.

Ставка: победа Алькараса за 1.27.

«Зверев проводит невнятный сезон. Особенно заметны перепады в действиях немца на грунте. Александр на низком уровне играет на «Ролан Гаррос».

Почему Алькарас разгромит Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Зверев испытывает трудности даже в матчах с явными аутсайдерами. В свою очередь, Алькарас не даёт поводов усомниться в себе. Испанец сносит всех на своём пути, при этом прибавляя от турнира к турниру.

Карлос не только разнообразно и стабильно действует на задней линии, но и уверенно подаёт. Так что сомнений в победе Алькараса нет», — сказал Перканюк.

Алькарас в 1/8 финала в трёх сетах победил россиянина Карена Хачанова.

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