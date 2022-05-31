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Эксперты «Фонбет» назвали шансы Касаткиной и Кудерметовой выиграть «Ролан Гаррос»

Эксперты «Фонбет» назвали шансы Касаткиной и Кудерметовой выиграть «Ролан Гаррос»
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На «Ролан Гаррос» сегодня стартуют четвертьфиналы. В женском одиночном разряде до этой стадии добрались две россиянки — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. В 1/4 финала они сыграют между собой. Таким образом, одна представительница России точно будет в полуфинале.

Аналитики «Фонбет» оценили шансы россиянок выиграть «Ролан Гаррос» в 2022 году. По их оценкам, выше шансы у Дарьи Касаткиной, поставить на её победу можно с коэффициентом 14.00. Сделать ставку на то, что чемпионкой станет Вероника Кудерметова, можно за 35.00.

Фаворитом букмекер считает представительницу Польши Игу Свёнтек, сделать ставку на её успех можно с коэффициентом 1.40. За 12.00 можно поставить на американку Кори Гауфф, шансы Лейлы Фернандес из Канады эксперты оценили коэффициентом 14.00.

Поставить на Слоан Стивенс можно за 18.00, а победа Джессики Пегулы идёт за 30.00. Наконец, на Мартину Тревизан предложили коэффициент 50.00.

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