Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Новак Джокович — Рафаэль Надаль, «Ролан Гаррос», когда матч 1/4 финала и какой прогноз

Новак Джокович — Рафаэль Надаль, «Ролан Гаррос», когда матч 1/4 финала и какой прогноз
Комментарии

Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 31 мая. Теннисисты выйдут на корт ориентировочно в 21:45 мск.

Надаль: матч с Джоковичем может стать для меня последним.

Явным фаворитом считается серб. Шансы Новака Джоковича оцениваются коэффициентом 1.48: в случае успеха со ставки 1000 рублей вы получите 1480 рублей. Победа Рафаэля Надаля доступна за 2.82.

На тотал больше 28.5 гейма дают 2.05, на тотал меньше 28.5 гейма — 1.87. Сделать ставку на тай-брейк предлагается с коэффициентом 1.62.

На пути к четвертьфиналу Джокович победил Йосихито Нисиоку, Алекса Молчана, Аляжа Бедене и Диего Шварцмана. Надаль оказался сильнее Джордана Томпсона, Корентена Муте, Ботика ван де Зандсхулпа и Феликса Оже-Альяссима.

Футболист «Зенита» Ловрен поздравил Чилича с победой над Медведевым.

Почему Алькарас разгромит Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Тренер Медведева объяснил прогресс россиянина на грунте.

Рублёв во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Хэнмен: а мог ли Медведев сделать что-то иначе в игре с Чиличем?

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022