Новак Джокович — Рафаэль Надаль, «Ролан Гаррос», когда матч 1/4 финала и какой прогноз

Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 31 мая. Теннисисты выйдут на корт ориентировочно в 21:45 мск.
Надаль: матч с Джоковичем может стать для меня последним.
Явным фаворитом считается серб. Шансы Новака Джоковича оцениваются коэффициентом 1.48: в случае успеха со ставки 1000 рублей вы получите 1480 рублей. Победа Рафаэля Надаля доступна за 2.82.
На тотал больше 28.5 гейма дают 2.05, на тотал меньше 28.5 гейма — 1.87. Сделать ставку на тай-брейк предлагается с коэффициентом 1.62.
На пути к четвертьфиналу Джокович победил Йосихито Нисиоку, Алекса Молчана, Аляжа Бедене и Диего Шварцмана. Надаль оказался сильнее Джордана Томпсона, Корентена Муте, Ботика ван де Зандсхулпа и Феликса Оже-Альяссима.
Футболист «Зенита» Ловрен поздравил Чилича с победой над Медведевым.
Почему Алькарас разгромит Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Тренер Медведева объяснил прогресс россиянина на грунте.
Рублёв во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Хэнмен: а мог ли Медведев сделать что-то иначе в игре с Чиличем?
- 31 мая 2022
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:36
-
10:00
-
06:00
- 30 мая 2022
-
21:48
-
20:57
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
05:00
- 29 мая 2022
-
19:00
-
18:10
-
17:20
-
16:30
-
15:30
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:15
-
12:45
-
12:08
-
12:07
-
12:00
-
11:15