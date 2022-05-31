Новак Джокович — Рафаэль Надаль, «Ролан Гаррос», когда матч 1/4 финала и какой прогноз

Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 31 мая. Теннисисты выйдут на корт ориентировочно в 21:45 мск.



Надаль: матч с Джоковичем может стать для меня последним.



Явным фаворитом считается серб. Шансы Новака Джоковича оцениваются коэффициентом 1.48: в случае успеха со ставки 1000 рублей вы получите 1480 рублей. Победа Рафаэля Надаля доступна за 2.82.



На тотал больше 28.5 гейма дают 2.05, на тотал меньше 28.5 гейма — 1.87. Сделать ставку на тай-брейк предлагается с коэффициентом 1.62.



На пути к четвертьфиналу Джокович победил Йосихито Нисиоку, Алекса Молчана, Аляжа Бедене и Диего Шварцмана. Надаль оказался сильнее Джордана Томпсона, Корентена Муте, Ботика ван де Зандсхулпа и Феликса Оже-Альяссима.

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