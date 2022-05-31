Италия — Аргентина: когда играют, где смотреть матч

1 июня состоится матч Финалиссимы Италия — Аргентина. Начало игры — в 21:45 мск.

Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.

Эксперты склоняются к победе действующего обладателя Кубка Америки. Шансы аргентинцев оценены коэффициентом 2.73. Успех сборной Италии идёт за 3.06. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.29.



Аналитики считают, что матч Италия — Аргентина не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65.

Гол итальянцев идёт с коэффициентом 1.45. На гол сборной Аргентины предлагают поставить за 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Итоговая победа Аргентины доступна за 1.90. Если трофей достанется действующему чемпиону Европы, зайдёт коэффициент 1.95.

Где покажут матч Италия — Аргентина в прямом эфире.

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