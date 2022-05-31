Новак Джокович — Рафаэль Надаль: ставка Владимира Светлицы на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Рафаэль Надаль.



Ставка: ТБ 36 за 1.74.

«59-й очный матч между величайшими (+ Федерер) игроками в истории этой игры, что ужасно абсолютно для всех, состоится уже на стадии 1/4 финала. Так распорядился жребий, закинув игроков в одну четверть, пообещав победителю данного блокбастера очередные муки уже в следующем матче (Зверев/Алькарас).

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Если Джокович так и не испытал сложностей до ожидаемого матча с Надалем, то вот Рафа держался до последнего, но всё-таки забуксовал в 1/8 с огненным Оже, который очень сильно потрепал нервишки испанцу и его болельщикам. Вполне возможно, что это может стать ключевым фактором при выявлении победителя, ибо вряд ли при текущих раскладах кто-то одержит очень комфортную победу, выйдя из трёхчасовой продолжительности матча.



На мой взгляд, принципиальность данного матча, в особенности вспоминая прошлогоднюю зарубу здесь же, слишком высока, что может привести к обмену сетами и, вполне возможно, тай-брейку. Небольшим фаворитом я вижу Новака, но почти уверен, что без борьбы Рафа сегодня корт не покинет», — сказал Светлица.



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