Джокович — Надаль: прогноз Владимира Сирина на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Рафаэль Надаль.



Ставка: индивидуальный тотал Надаля в 1-м сете больше 4.5 за 1.70.



«Год назад эти два легендарных теннисиста нам подарили лучший матч 2021 года, в котором Новак оказался чуть выносливее и чуть сильнее. Сейчас Джокович, по мнению букмекера, подходит к этому матчу явным фаворитом, но эти предпочтения связаны с травмой Надаля. Рафаэль имеет хронические проблемы со стопой, которые можно только купировать на время.

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Надаль по своему любимому турниру шёл до 1/8 очень уверенно, не отдавая ни сета и не давая сопернику взять пять геймов в сете. Но потом подопечный дяди Надаля Оже-Альяссим дал настоящий бой, где лишь железный характер Рафы помог забрать победу. И было видно, что стопа беспокоит лучшего теннисиста в истории «Ролан Гарроса».



Джокович идёт по нарастающей в течение этого грунтового сезона. В Мадриде он в полуфинале проиграл восходящей звезде Алькарасу, в Риме шансов Новак никому не оставил. Тут, во Франции, первая ракетка мира не отдал ни сета и очень уверенно идёт к 21-му титулу «Большого шлема». Будет иронично, если в 2022 году Надаль и Джокович обменяются трофеями на чужих любимых кортах и сравняются.



Букмекер берёт в учёт травму Надаля, от этого такой большой коэффициент на испанца. Я хочу предложить ставку, что в первом сете мы увидим настоящий бой, пока физиотерапия и обезболивающие уколы будут действовать. Рафаэль всегда мощно начинает матчи, и этот матч не должен стать исключением, и пять геймов Надаля можно и нужно проверять», — сказал Сирин.



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