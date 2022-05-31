Александр Зверев — Карлос Алькарас: прогноз Владимира Сирина на игру «Ролан Гаррос» 31 мая

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Александр Зверев — Карлос Алькарас.



Ставка: индивидуальный тотал брейков Зверева больше 2 за 1.83.



«Жеребьёвка «Ролан Гаррос», как всегда, была бесподобной. Джокович, Алькарас, Надаль и Зверев все в одной половине. Зверев тяжелее всех проходит этот грунтовый турнир. Ни в одной встрече Александр не показал игру топ-уровня, а в матче второго круга с Баесом ушёл с 0:2 и матчбола в пятом сете. Но с каждым матчем хороших отрезков у него становится всё больше и больше. Плюс, возможно, присутствовала расслабленность, так как соперники всё-таки были слабыми.



Алькарас также на этом турнире отыгрывал матч-пойнт, это было в 4-м сете поединка с Рамосом, где Альберт показывал сумасшедший теннис. Но если сравнивать путь теннисистов, то у Карлоса сетка гораздо сложнее, чем у Зверева. Лондеро и Рамос — грунтовики, Корда — единственный, кому в этом году проигрывал Алькарас на земле в году, только про Хачанова тяжело сказать что-то, так как Карен слишком нестабилен. «Молодой Надаль» на этом турнире показывает, почему он один из фаворитов турнира.



Но букмекер слишком переоценивает силы Алькараса, а особенно подачу. Два брейка – это та задача-минимум, с которой Зверев может справиться, даже если проиграет 0:3 по партиям. Лишь в первом круге против Лондеро у Карлоса было больше 80% выигранных очков на первом мяче. В остальных поединках этот показатель существенно ниже. Плюс я ожидаю, что Зверев так просто не отдаст этот матч», — сказал Сирин.