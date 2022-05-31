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Эксперты «Фонбет» оценили шансы Андрея Рублёва выиграть «Ролан Гаррос»

Эксперты «Фонбет» оценили шансы Андрея Рублёва выиграть «Ролан Гаррос»
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На «Ролан Гаррос» определились все участники 1/4 финала в мужском одиночном разряде. Из россиян до этой стадии добрался только Андрей Рублёв. Его соперник по 1/8 финала — итальянец Янник Синнер — в третьем сете отказался от продолжения борьбы. Букмекеры «Фонбет» оценили шансы Рублёва выиграть турнир.

Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 20.00. Выше аналитики оценивают перспективы Новака Джоковича (коэффициент 2.40), Карлоса Алькараса (3.20), Рафаэля Надаля (6.00) и Каспера Рууда (15.00). Стоит отметить, что первые три игрока из этой четвёрки расположились в одной части сетки, а Джокович и Надаль встретятся уже в четвертьфинале.

Рублёв в своём матче 1/4 финала сыграет с хорватом Марином Чиличем, который в 1/8 финала разгромил Даниила Медведева. Шансы Чилича выиграть «Ролан Гаррос» эксперты оценили коэффициентом 35.00. Кроме того, с таким же коэффициентом можно поставить на датчанина Хольгера Руне, а на Александра Зверева ставки принимают с коэффициентом 45.00.

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