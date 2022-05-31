«Колорадо» — «Эдмонтон»: букмекеры назвали фаворита 1-го матча серии НХЛ

1 июня состоится первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск.

Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли.

Фаворитом считается «Колорадо». Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Ойлерз» идёт за 3.58. На ничью после трёх периодов дают 5.10.



Аналитики убеждены, что первый матч серии «Колорадо» — «Эдмонтон» окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.39, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.81.

Поставить на гол до истечения первой минуты предлагается за 10.50. Гол в пустые ворота идёт за 3.00.

На итоговую победу «Колорадо» в первом матче дают 1.56, на успех «Эдмонтона» с учётом овертайма — 2.60.

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