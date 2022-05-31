Букмекеры назвали шансы сборной Украины попасть на ЧМ-2022 в Катаре

1 июня в Глазго (Шотландия) пройдёт полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Шотландия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск.

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Победитель этого матча выйдет в финал мини-турнира, где сыграет со сборной Уэльса. Валлийцы в полуфинале оказались сильнее команды Австрии.

Букмекеры считают фаворитом на попадание в финальную часть чемпионата мира сборную Уэльса. Сделать ставку на валлийцев предлагается с коэффициентом 1.75. Если на ЧМ-2022 попадёт любая другая команда, зайдёт коэффициент 2.15.

Следом идёт сборная Шотландии. Ставки на «тартановую армию» принимаются за 3.55. Аутсайдером считается сборная Украины. Заключить пари на подопечных Алексея Петракова можно за 4.50. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 4,5 тыс. рублей.

Если сборная Украины не сможет пробиться на ЧМ-2022, зайдёт коэффициент 1.23.

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Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.



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