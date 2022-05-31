Испания — Португалия: когда играют, во сколько начало, где смотреть онлайн, прогнозы

В четверг, 2 июня, состоится матч 1-го тура Лиги наций Испания — Португалия. Начало игры запланировано на 21:45 мск.
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Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех португальцев оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.48.
При этом аналитики считают, что матч Испания — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
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