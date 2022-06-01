Польша — Уэльс: букмекеры назвали шансы Левандовского забить в матче Лиги наций УЕФА

1 июня во Вроцлаве состоится матч 1-го тура Лиги наций Польша — Уэльс. Начало игры — в 19:00 мск.

Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.

Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу сборной Польши можно с коэффициентом 1.81. Успех валлийцев оценивается в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.55.



Аналитики сомневаются, что матч Польша — Уэльс окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.08.

Гол в исполнении лидера сборной Польши Роберта Левандовского идёт за 1.90. На дубль Левандовского дают 5.70, на хет-трик — 17.60.

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