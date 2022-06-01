Андрей Рублёв — Марин Чилич: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала «Ролан Гаррос»

1 июня Андрей Рублёв и Марин Чилич сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 16:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 2.68 на матч Кудерметова — Касаткина.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва, коэффициент на победу россиянина составляет 1.73. На успех Чилича предлагается заключить пари за 2.35.



Аналитики считают, что матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Марин Чилич получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.66, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.17.

Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 3.10. Тай-брейк идёт за 1.63, а тай-брейк в первой партии — за 4.30.

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