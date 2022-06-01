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Польша — Уэльс: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Польша — Уэльс: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Польша – Уэльс в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.

Ставка: победа Польши за 1.85.

«Клубный футбол взял паузу, и мы переключаемся на матчи национальных сборных. Вся Европа играет. Начинается Лига наций. Откроется этот турнир матчем в Польше.

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Во Вроцлаве команда Польши под руководством Михневича, обеспечившая себе место на чемпионате мира, сыграет против сборной Уэльса. Это группа 4 Лиги А. Здесь также бельгийцы и сборная Нидерландов, которые являются фаворитами группы. Если поляки уже обеспечили себе место на ЧМ-2022, то Уэльсу ещё предстоит сыграть стыковой матч с победителем пары Шотландия — Украина.

Да, валлийцы в последнее время хороши. У них беспроигрышная серия из семи официальных матчей квалификации к ЧМ. В целом валлийцы регулярно забивают, но дома команда играет куда агрессивнее, нежели в гостях. Плюс, думаю, в умах игроков стыковой матч с Шотландией или Украиной важнее, чем старт в Лиге наций.

Предполагаю, что поляки, играющие у себя дома, без давления, в большей степени являются фаворитами. В этой паре я бы взял победу Польши за 1.85. Рассмотрел бы ещё один вариант, если сомневаетесь в победе. Поляки редко уходят с поля без забитого мяча, но вряд ли этому Уэльсу забьют больше двух. Например, вариант Польша забьёт 1 или 2 мяча за 1.60 видится неплохим предложением», — сказал Генич.

Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.

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