Андрей Рублёв — Марин Чилич: прогноз Ильи Родина на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Марин Чилич.



Ставка: победа Чилича за 2.12.



«Уже писал, что лучший показатель по статистике среди всех четвертьфиналистов оказался у хорвата Марина Чилича. Конечно, смотришь на его цифры и понимаешь, что они зашкаливают.

Надаль оценил влияние своего доктора на победу над Джоковичем на «Ролан Гаррос».

Насколько ещё хватит опытнейшего хорвата? Есть ли силы у Чилича? Учитывая, как он разделывал своих соперников, сил ещё достаточно. Так что там статистика, спросите вы? Удовлетворяю ваше любопытство.

Хорват сильнее россиянина по всем основным компонентам. Неважно, подача, приём, реализация брейк-пойнтов, даже баланс виннерсов к невынужденным у Марина значительно лучше, чем у Андрея.



Процент выигранных мячей на приёме как первой, так и второй подачи у Чилича на порядок выше: 45% и 60% против 37% и 46% соответственно.



На подаче как первой, так и второй хорват на немного, но превосходит россиянина. Ну и баланс активно выигранных мячей к невынужденным у Чилича +14 против +6 у Рублёва. Как понимаете, без вариантов победа Чилича», — сказал Родин.



Прогноз с коэффициентом 2.68 на матч Кудерметова — Касаткина.



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