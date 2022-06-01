Италия — Аргентина: прогноз Константина Генича на Финалиссиму-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Аргентина за Финалиссиму-2022.



Ставка: Аргентина не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.



«Не пройти мимо исторического матча, уникального в своём роде. Победитель чемпионата Европы против победителя Копа Америка, межконтинентальное противостояние Италия — Аргентина. Придумали две федерации такое противостояние, матч пройдёт на «Уэмбли».

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Аргентинцы при Скалони очень хороший футбол показывают: наконец-то появился баланс, очень мало команда пропускает. Чего не скажешь про сборную Италии. Итальянцы хорошо настроились и правильно сыграли на чемпионате Европы, но в отборе не были похожи на себя плюс провалили стыки. Поражение от Македонии ничем иным, кроме как разгильдяйством, не объяснишь.



Здесь в одном матче можно выиграть трофей и войти в историю, но напротив итальянцев очень сильный соперник с очень хорошим, качественным подбором игроков. Думаю, тот футбол, который Аргентина показывала на протяжении отборочного цикла ЧМ-2022, поможет ей как минимум не проиграть. И вряд ли игра будет суперрезультативной, потому что оборона и у тех и у других неплохо выстроена.



Мой прогноз — Аргентина не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за неплохой коэффициент 1.70», — сказал Генич.



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