Италия — Аргентина: прогноз Константина Генича на Финалиссиму-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Аргентина за Финалиссиму-2022.
Ставка: Аргентина не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.
«Не пройти мимо исторического матча, уникального в своём роде. Победитель чемпионата Европы против победителя Копа Америка, межконтинентальное противостояние Италия — Аргентина. Придумали две федерации такое противостояние, матч пройдёт на «Уэмбли».
Зинченко: в Англии я буду полезнее для Украины.
Аргентинцы при Скалони очень хороший футбол показывают: наконец-то появился баланс, очень мало команда пропускает. Чего не скажешь про сборную Италии. Итальянцы хорошо настроились и правильно сыграли на чемпионате Европы, но в отборе не были похожи на себя плюс провалили стыки. Поражение от Македонии ничем иным, кроме как разгильдяйством, не объяснишь.
Здесь в одном матче можно выиграть трофей и войти в историю, но напротив итальянцев очень сильный соперник с очень хорошим, качественным подбором игроков. Думаю, тот футбол, который Аргентина показывала на протяжении отборочного цикла ЧМ-2022, поможет ей как минимум не проиграть. И вряд ли игра будет суперрезультативной, потому что оборона и у тех и у других неплохо выстроена.
Мой прогноз — Аргентина не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за неплохой коэффициент 1.70», — сказал Генич.
Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.
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Где покажут матч Италия — Аргентина в прямом эфире.
Месси заявил, что Левандовски не был лучшим в мире в 2021 году.
Британский журналист: мысли не о футболе помешают Украине попасть на ЧМ-2022.
Evening Standard предсказал точный счёт матча Италия — Аргентина.
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