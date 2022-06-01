Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на Финалиссиму-2022 Италия — Аргентина.



Ставка: проход Италии за 2.02.



«В таком товарищеском матче всё должно быть весело. Это не только товарищеский матч, но и битва за трофей. Всё сделано для интереса зрителей. Италия может сыграть хорошо в атаке, а у Аргентины индивидуально сильные исполнители. Интересно, что у итальянцев сильная оборона. Кьеллини проведёт прощальный матч на уровне сборной. Аргентинцы же располагают отличной атакой.

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Аргентина без проблем отобралась на чемпионат мира, а вот итальянцы сенсационно проиграли Северной Македонии и остались без мундиаля. Теперь задача для Роберто Манчини — выиграть в любом матче. Тем более на кону трофей. Это серьёзно для итальянцев. Они должны доказывать своим болельщикам, что они чего-то стоят. У Аргентины шанс для Месси выиграть ещё один кубок.

Очень важно, как мне кажется, отношение футболистов. Позади сложный клубный сезон. Престижность трофея ещё не сформировалась. Любопытно, в каких составах выйдут команды. Думаю, что составы будут основными.



Аргентина не проигрывает Италии пять матчей. В последней встрече в 2018 году Аргентина победила со счётом 2:0. Аргентинцы занимают четвёртое место в рейтинге ФИФА, а итальянцы — шестое. В пяти последних матчах у Италии две победы, две ничьих и одно поражение. У Аргентины — три победы и два ничейных результата. При этом у аргентинцев были более сильные соперники.



Для Италии Уэмбли — знаковый стадион. Именно здесь они выиграли чемпионат Европы. Кстати, если основное время завершится вничью, то команды будут сразу бить пенальти. Для меня очень важно то, что у Италии не будет чемпионата мира. Поэтому жду, что итальянцы заберут трофей», — сказал Гусев.

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