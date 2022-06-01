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Польша — Уэльс: ставка Егора Титова на игру Лиги наций — 2022/2023

Польша — Уэльс: ставка Егора Титова на игру Лиги наций — 2022/2023
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Уэльс в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.

Ставка: победа Польши и Левандовски забьёт за 2.25.

«Перед отпуском многим футболистам предстоит сыграть за свои национальные сборные. Начинается новый сезон Лиги наций, к сожалению, без сборной России. Очень жаль. Поляки, отказавшиеся ехать в Россию, сыграют с Уэльсом.

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Думаю, ключевой момент здесь заключается в том, что валлийцам через несколько дней играть решающий матч отбора к чемпионату мира. Там их ждёт либо Шотландия, либо Украина. Уверен, что тренерский штаб побережёт ключевых футболистов, ограничит их время. Да и без того футболисты будут думать о предстоящей игре, а не о встрече Лиги наций, к которой и так многие с прохладцей относятся.

Польша же на кураже после прохода на чемпионат мира. Матч домашний, придёт болельщик. В общем, всё говорит в пользу хозяев. Поставлю на то, что Польша одержит победу, а Роберт Левандовски забьёт.

Лидер польской команды готовится к большим переменам, он в хорошем настроении, наверняка продолжит бомбардирские подвиги», — сказал Титов.

Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.

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