Польша — Уэльс: ставка Егора Титова на игру Лиги наций — 2022/2023

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Уэльс в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Польши и Левандовски забьёт за 2.25.
«Перед отпуском многим футболистам предстоит сыграть за свои национальные сборные. Начинается новый сезон Лиги наций, к сожалению, без сборной России. Очень жаль. Поляки, отказавшиеся ехать в Россию, сыграют с Уэльсом.
Evening Standard предсказал точный счёт матча Италия — Аргентина.
Думаю, ключевой момент здесь заключается в том, что валлийцам через несколько дней играть решающий матч отбора к чемпионату мира. Там их ждёт либо Шотландия, либо Украина. Уверен, что тренерский штаб побережёт ключевых футболистов, ограничит их время. Да и без того футболисты будут думать о предстоящей игре, а не о встрече Лиги наций, к которой и так многие с прохладцей относятся.
Польша же на кураже после прохода на чемпионат мира. Матч домашний, придёт болельщик. В общем, всё говорит в пользу хозяев. Поставлю на то, что Польша одержит победу, а Роберт Левандовски забьёт.
Лидер польской команды готовится к большим переменам, он в хорошем настроении, наверняка продолжит бомбардирские подвиги», — сказал Титов.
Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.
Месси: Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году.
Азар: «Золотой мяч» уже на 99% у Бензема.
Президент «Барселоны» резко раскритиковал главу Ла Лиги.
Прогноз на матч Чехия — Швейцария с коэффициентом 3.35.
- 1 июня 2022
-
15:30
-
15:09
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:45
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
02:05
- 31 мая 2022
-
23:00
-
21:20
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:36
-
10:00