Польша — Уэльс: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций 1 июня

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Польша – Уэльс.



Ставка: Польша не проиграет и ТМ 2.5 за 1.99.



«Сборная Уэльса не будет здесь напрягаться: всего четыре дня спустя ей предстоит куда более важный матч – с победителем пары Шотландия – Украина – за право поехать на чемпионат мира.

Константин Генич дал прогноз на матч Шотландия — Украина.

Так что здесь, думаю, будет сделан упор на организацию игры без мяча — и слишком большое количество быстрых и качественных продвижений вперёд мы не увидим.



Польше предстоит провести четыре встречи, и тоже маловероятно, что Левандовски и Ко предложат здесь какие-то сумасшедшие скорости. С бельгийцами и голландцами, думаю, у игроков будет больше желания выложиться.



Так что, скорее всего, игра не получится богатой на события и при этом хозяева как минимум не проиграют», — сказал Петросьян.



Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.



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