Польша — Уэльс: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций 1 июня

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Польша – Уэльс.
Ставка: Польша не проиграет и ТМ 2.5 за 1.99.
«Сборная Уэльса не будет здесь напрягаться: всего четыре дня спустя ей предстоит куда более важный матч – с победителем пары Шотландия – Украина – за право поехать на чемпионат мира.
Константин Генич дал прогноз на матч Шотландия — Украина.
Так что здесь, думаю, будет сделан упор на организацию игры без мяча — и слишком большое количество быстрых и качественных продвижений вперёд мы не увидим.
Польше предстоит провести четыре встречи, и тоже маловероятно, что Левандовски и Ко предложат здесь какие-то сумасшедшие скорости. С бельгийцами и голландцами, думаю, у игроков будет больше желания выложиться.
Так что, скорее всего, игра не получится богатой на события и при этом хозяева как минимум не проиграют», — сказал Петросьян.
Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.
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Прогноз на матч Чехия — Швейцария с коэффициентом 3.35.
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