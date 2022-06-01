Италия — Аргентина, Финалиссима-2022, что за турнир, смотреть прямую трансляцию, прогнозы

1 июня в Лондоне (Англия) пройдёт матч Финалиссимы Италия — Аргентина. Начало встречи на стадионе «Уэмбли» запланировано на 21:45 мск.
Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.
Финалиссима — матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.
Эксперты отдают предпочтение подопечным Лионеля Скалони. Заключить пари на победу сборной Аргентины в основное время предлагается с коэффициентом 2.72. Успех сборной Италии доступен за 3.10. Ставки на ничью к исходу второго тайма принимаются за 3.32.
Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Сделать ставку на «обе команды забьют» можно за 2.05.
Вероятность пенальти оценена в 2.80, а красной карточки — в 4.50. Гол Лионеля Месси идёт за 2.65, гол Лоренцо Инсинье — за 4.20.
Почему Месси приведёт Аргентину к победе над Италией.
Evening Standard предсказал точный счёт матча Италия — Аргентина.
Где покажут матч Италия — Аргентина в прямом эфире.
Месси заявил, что Левандовски не был лучшим в мире в 2021 году.
Британский журналист: мысли не о футболе помешают Украине попасть на ЧМ-2022.
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