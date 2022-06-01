Эксперты назвали фаворита группы B Лиги наций после отстранения сборной России

С 1 по 14 июня пройдут матчи первых четырёх туров нового сезона Лиги наций. Эксперты уже дали свой прогноз на победителей групп.
В России начал действовать закон о Fan ID.
По мнению букмекеров, финишировать первой в группе B, где должна была также выступать сборная России, может сборная Израиля. Заключить пари на такой исход в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности.
Шансы сборной Албании оцениваются коэффициентом 3.00 (33% вероятности), а на успех сборной Исландии можно поставить за 3.60 (27%).
Напомним, в Лиге наций сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом по итогам предыдущего розыгрыша. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадают в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп должны опуститься лигой ниже.
Ранее сборная России по футболу была отстранена от участия в международных соревнованиях.
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