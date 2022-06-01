«Рейнджерс» — «Тампа»: букмекеры назвали фаворита 1-го матча серии НХЛ

2 июня состоится первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск.

Почему «Тампа» не оставит шансов «Рейнджерс» в первом матче серии.

Эксперты считают фаворитом действующего обладателя Кубка Стэнли: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.31. Успех «Рейнджерс» идёт за 2.88, ничья по итогам трёх периодов — за 4.52.



Аналитики сомневаются, что первый матч серии НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» получится результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.04, тотал меньше 5.5 гола — за 1.96.

Заключить пари на гол до истечения первой минуты предлагается за 11.50. Гол в меньшинстве идёт за 7.00.

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