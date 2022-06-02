Рафаэль Надаль — Александр Зверев: букмекеры оценили шансы испанца в полуфинале «РГ»

3 июня Рафаэль Надаль и Александр Зверев сыграют в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. Начало игры в Париже — не ранее 15:45 мск.

«Чуть было не наложил в штаны». Зверев — о победе над Алькарасом.

Аналитики считают явным фаворитом Рафаэля Надаля, коэффициент на победу испанца составляет 1.38. На успех Зверева предлагается сделать ставку за 3.70.



Букмекеры думают, что полуфинальный матч «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев окажется упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.84, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.01.

Ставки на пятый сет идут с коэффициентом 3.68, на тай-брейк — за 1.62, а на тай-брейк в первом сете — за 4.60.

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Надаль рассказал о влиянии врача на победу над Джоковичем на «Ролан Гаррос».

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