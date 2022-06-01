Испания — Португалия, 2 июня: время начала матча, где покажут в прямом эфире

2 июня в Севилье состоится матч 1-го тура Лиги наций Испания — Португалия. Начало игры — в 21:45 мск.

Прогноз Evening Standard с коэффициентом 7.00 на матч Испания — Португалия.

Эксперты склоняются к победе победе подопечных Луиса Энрике: поставить на испанцев предлагается с коэффициентом 2.26. Успех португальцев доступен за 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.48.



Аналитики уверены, что матч Испания — Португалия не станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей идёт с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.

Гол в каждом тайме оценён в 1.85, гол любого игрока в свои ворота — в 8.00.

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Где покажут матч Испания — Португалия.

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