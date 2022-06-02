Прогноз Evening Standard на матч Испания — Португалия с коэффициентом 7.00

Журналист Evening Standard Мэтт Верри дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Португалия, который состоится 2 июня в Севилье.

Ставка: точный счёт 1:1 за 7.00.

«У этих команд очень много шикарных игроков в атакующей группе. Казалось бы, тут должны быть голы. Но две предыдущие очные встречи оборачивались нулевыми ничьими.

Почему сборная Испании обыграет Португалию.

Можно подумать, что теперь речь идёт о товарищеском матче, где командам нечего терять. Но те игры тоже были товарищескими. И они закончились со счётом 0:0.

На ЧМ-2018 команды выдали историческую ничью со счётом 3:3 и хет-триком Криштиану Роналду. На этот раз должно быть спокойнее. Позади очень долгий клубный сезон, футболисты устали. Лига наций — не самый серьёзный раздражитель. Вряд ли лидеры будут делать всё возможное ради победы.

Я жду довольно спокойного футбола с небольшим количеством голов. Ставлю на 1:1. Всё же третья нулевая ничья кряду — это уж совсем чересчур».

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