Испания — Португалия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги наций Испания — Португалия.



Ставка: 1-й гол — Испания за 1.90.



«Классическое противостояние – Испания – Португалия в Лиге наций. За последние несколько лет команды не раз играли друг с другом. Испания при Луисе Энрике играет достаточно зрело и интересно. Португальцы менее содержательны.

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Предыдущие очные матчи объединяло то, что испанцы доминировали в контроле мяча. Испанцы берут мяч под контроль, а Португалия играет на контратаках, поэтому можно поставить на процент владения мячом в пользу Испании.



Если находить ставку попроще, то можно поставить на то, что первый гол в матче забьет сборная Испании за 1.90», — сказал Генич.



Прогноз Evening Standard с коэффициентом 7.00 на матч Испания — Португалия.



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