Ига Свёнтек — Дарья Касаткина: прогноз Ильи Родина на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Дарья Касаткина.
Ставка: победа Касаткиной с форой (+5) за 2.7
«Угадайте, с кем сегодня будем играть? Правильно, с Касаткиной! Я ни в коем случае не противник Иги Свёнтек, нет!
Футболист «Зенита» Ловрен поздравил Чилича с победой над Рублёвым.
Это брильянтище, польский каток, который долго еще никто не сможет остановить. Но пора догнать победу Дарьи над Игой. Самое интересное, что я смотрел все матчи Свёнтек против Касаткиной в этом сезоне. Скажу более: и на всех этих матчах я играл на плюсовых форах Дарьи, и какой вы думаете результат?
Три матча — три проигрыша. Особенно больно было Дохе, когда Свёнтек баранку повесила Касаткиной во втором сете. Но должна же Даша сделать выводы, а ваш покорный слуга поймать «догон» на нее?!
Теперь статистика. Здесь самое любопытное. Знаете, в чем цимес этого матча с точки зрения статистической раскладки? Абсолютный паритет. Ига чуть сильнее на подаче, чуть на приеме, чуть хуже на реализации и равенство на балансе. Но есть же плюсовая фора в 5 геймов на Касатика за сумасшедшие 2.72», — сказал Родин.
Чилич: снимаю шляпу перед Рублёвым.
Рублёв назвал главную причину поражения от Чилича.
Касаткина заявила, что три поражения от Свёнтек остались в прошлом.
Букмекеры оценили шансы Касаткиной обыграть Свёнтек.
«Чуть не наложил в штаны». Зверев — о победе над Алькарасом.
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