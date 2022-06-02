Ига Свёнтек — Дарья Касаткина: прогноз Ильи Родина на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Дарья Касаткина.



Ставка: победа Касаткиной с форой (+5) за 2.7



«Угадайте, с кем сегодня будем играть? Правильно, с Касаткиной! Я ни в коем случае не противник Иги Свёнтек, нет!

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Это брильянтище, польский каток, который долго еще никто не сможет остановить. Но пора догнать победу Дарьи над Игой. Самое интересное, что я смотрел все матчи Свёнтек против Касаткиной в этом сезоне. Скажу более: и на всех этих матчах я играл на плюсовых форах Дарьи, и какой вы думаете результат?

Три матча — три проигрыша. Особенно больно было Дохе, когда Свёнтек баранку повесила Касаткиной во втором сете. Но должна же Даша сделать выводы, а ваш покорный слуга поймать «догон» на нее?!



Теперь статистика. Здесь самое любопытное. Знаете, в чем цимес этого матча с точки зрения статистической раскладки? Абсолютный паритет. Ига чуть сильнее на подаче, чуть на приеме, чуть хуже на реализации и равенство на балансе. Но есть же плюсовая фора в 5 геймов на Касатика за сумасшедшие 2.72», — сказал Родин.

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