Букмекеры назвали шансы Касаткиной выйти в финал «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису сыграет 2 июня с Игой Свёнтек из Польши. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Футболист «Зенита» Ловрен поздравил Чилича с победой над Рублёвым.

В 2022 году теннисистки провели три очные встречи. Свёнтек одержала три победы, не отдав россиянке ни одного сета.

Явным фаворитом называют Игу Свёнтек: победа первой ракетки мира оценивается букмекерами с коэффициентом 1.11. Победа Дарьи Касаткиной идёт за 8.00.



Победа Иги с форой (-6.5) геймов оценена в 1.90, победа Касаткиной с форой (+6.5) геймов — в 1.95. Общий тотал меньше 18.5 гейма доступен за 1.98, а тотал больше 18.5 — за 1.93.

Заключить пари на третий сет предлагается с коэффициентом 3.40, а на тай-брейк — за 6.40.

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