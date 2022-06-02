Испания — Португалия: прогноз Дениса Наливайко на матч 1-го тура Лиги наций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Испании и Португалии.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.
«Ещё раз повторюсь: Лига наций выглядит довольно странным турниром. Учитывая, что тяжёлый сезон закончен, а впереди не менее тяжёлый сезон для футболистов, так как из-за чемпионата мира будет перерыв. Футболистам придется сыграть много матчей.
Виктор Гусев дал прогноз на матч Испания — Португалия.
Вот эта фраза Кевина Де Брёйне: «Лига наций никому не нужна, прежде всего футболистам» — здесь играет довольно большую роль. При всем при этом нас ждет классная афиша Испания – Португалия. Матч двух сильнейших европейских команд.
Из-за того, что сезон закончился и многие футболисты уже хотят уйти в отпуск, мне кажется, что это будет не самая яркая игра. Давайте поставим на тотал меньше 2,5 гола. Коэффициент на этот исход не маленький, он примерно 1.75», — сказал Наливайко.
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Прогноз Evening Standard с коэффициентом 7.00 на матч Испания — Португалия.
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