Мартина Тревизан — Кори Гауфф: прогноз Софьи Тартаковой на игру «Ролан Гаррос»

Телеведущая, теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Мартина Тревизан — Кори Гауфф.
Ставка: победа Гауфф за 1.34.
«То, что мы видим Тревизан в полуфинале «Ролан Гаррос», — это просто фантастика. Выдающийся турнир проводит итальянка. Она совсем небольшого роста и недавно выиграла крупнейший для себя титул, победив на турнире в Рабате. Прыгнула выше головы. Пробилась в полуфинал чемпионата Франции.
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У нее в соперницах будет молодая, но очень мудрая соперница, американка Кори Гауфф. Гауфф обыграла Стивенс, после чего сказала, мол, не важно сколько денег зарабатываешь, сколько выигрываешь и какая ты в рейтинге, главное — любить себя. С таким посылом в столь юном возрасте она имеет шансы стать топ-теннисисткой.
На мой взгляд, при всем том бойцовском характере Мартины Тревизан ее сказка на «Ролан Гаррос» закончится. Мы увидим плотный матч в исполнении Гауфф.
Она очень резво подает, быстро играет, а корты в Париже быстрые, поэтому по статусу Гауфф обыграет Тревизан, которая, кстати, уже была в полуфинале чемпионата Франции. То был юниорский турнир. Да, ее очень вдохновляет история Скьявоне, которая выигрывала в Париже и Пеннетты, которая побеждала в Нью-Йорке, но Гауфф окажется сильнее», — сказала Тартакова.
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