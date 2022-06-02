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Испания — Португалия: ставка Артура Петросьяна на матч Лиги наций

Испания — Португалия: ставка Артура Петросьяна на матч Лиги наций
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Испания – Португалия.

Ставка: ничья за 3.48.

«И те и другие благополучно отобрались на чемпионат мира и будут рассматривать все предстоящие игры как подготовку к нему.

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В июне обеим сборным придётся провести по четыре матча в течение двух недель, и этот факт будет, конечно, сказываться на скоростях, которые предложат команды.

Никто не захочет перенапрягаться после окончания клубного сезона и рисковать получить травму — а шансы на это при таком графике существенно возрастают.

Так что, думаю, матч пройдёт в не слишком зрелищном ключе, где соперники будут прежде всего заботиться о сохранности своих ворот и пресекать не слишком рьяные попытки оппонентов прорваться вперёд.

Кажется, что вероятность ничейного исхода здесь выше среднестатистической. И тот факт, что последние четыре встречи между этими командами также завершались вничью, — дополнительный, но не самый значимый фактор», — сказал Петросьян.

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