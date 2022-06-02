Израиль — Исландия: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций — 2022/2023

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Израиль – Исландия в первом туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«В группе 2 Лиги B сборные Израиля и Исландии сыграют друг с другом. Этот матч пройдёт в Хайфе. Как мы знаем, по жеребьёвке, которая была давным-давно, Россия должна была играть в этой группе. Но Россию сейчас исключили из международных матчей, поэтому в группе осталось три команды. Здесь также ещё и Албания. Но, думаю, Израиль и Исландия разыграют между собой первое место.

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Исландцы не очень здорово играют в последнее время. Вряд ли им можно гордиться перед совсем уж карликовыми странами. Но при этом сборная Исландии обладает хорошим составом. Чуть потехничнее и поизящнее команда Израиля, которая дома при своих болельщиках показывает хороший и достойный футбол.



Поэтому, мне кажется, вполне может быть обмен забитыми мячами. Фаворита серьёзного не выделить. Многое стоит на кону, потому что Исландия давно не выигрывает. В последних матчах — крупные поражения от Испании, Южной Кореи.



В последний раз исландцы выигрывали у Лихтенштейна — 4:0 в октябре 2021 года. Вариант «обе забьют» мне в целом нравится. Израиль редко уходит с поля, не пропустив. Последний раз это было давно — в 2021 году с Фарерами.



Скорее всего, Исландия с помощью давления будет забрасывать мячи вперёд. А Израиль обладает интересной группой атаки с техничными футболистами. Дома израильтяне должны забить. Так что обе забьют за 1.92», — сказал Генич.

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