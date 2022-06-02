Испания — Португалия: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги наций 2 июня

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Португалия.



Ставка: Испания не проиграет и ТМ 3.5 за 1.71.



«Закончился клубный сезон, и без раскачки начинаются матчи сборных, календарь очень интенсивный. Сразу четыре тура Лиги наций пройдут в первой половине июня.

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В центре внимания, безусловно, игра Испания – Португалия. Обе команды успешно выступают в Лиге наций, но сейчас кто-то из них не выйдет в финальную четвёрку, потому что жребий свёл эти команды вместе.



В последнее время команды зачастили с ничьими – четыре последних матча между испанцами и португальцами закончились вничью, три из которых — без голов.



Сейчас сборная Португалии похожа на команду, которая опять может запросто сыграть 0:0, потому что она заточена на игру от обороны, несмотря на обилие мастеров. На голы сложно ставить в этой игре, хотя у Испании есть некий дисбаланс в сторону атаки.



Мне кажется, что здесь может быть пятая подряд ничья между этими командами, потому что обе понимают, что важно не проиграть, так как именно эти команды поведут борьбу за выход из группы, поэтому начать турнир с поражения от прямого конкурента было бы перебором. Обе команды будут бояться проиграть этот матч.



Но всё-таки Испания посильнее, она играет на своём поле. Мне кажется, что она фаворит в этом матче. Мне нравится ставка на то, что Испания не проиграет при тотале меньше 3.5. Кроме того, можно поставить на испанцев с форой 0», — сказал Вишневский.



Прогноз Evening Standard с коэффициентом 7.00 на матч Испания — Португалия.



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