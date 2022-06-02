Испания – Португалия: ставка Егора Титова на матч Лиги наций-2022/2023

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Португалия в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Испании и ТМ 3.5 за 2.55.
«Матч фаворитов группы в Лиге наций. Думаю, именно Испания и Португалия будут главными претендентами на выход в финальную четверку. Такой вывод можно сделать, посмотрев на составы эти сборных. У Португалии он выглядит даже помощнее, позвезднее. Тем не менее я здесь поставлю на победу испанцев. Во-первых, они играют на своем поле, во-вторых, несмотря на звездность португальцев, игра лучше отлажена у Испании. Она может забрать мяч себе и не отдавать его на протяжении долгого времени. Порой она усыпляет соперников, а потом взрывается, создает несколько моментов и забивает. В переходных стадиях у испанцев тоже все хорошо.
Португалия в большей степени зависит от индивидуальных действий футболистов. Конечно, там почти любой может придумать момент из ничего. Но я думаю, что здесь Испания заставит португальцев много пахать в обороне, двигаться без мяча. И психологически где-то португальце не выдержат.
Ставлю на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча. Такие игры редко бывают очень результативными. Матч на ЧМ-2018 — исключение», — сказал Титов.
Прогноз Evening Standard с коэффициентом 7.00 на матч Испания — Португалия.
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