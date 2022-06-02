Чехия — Швейцария: прогноз Ивана Млечного на игру 1-го тура Лиги наций

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на Лиги наций Чехия — Швейцария.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.29.



«Начинается Лига наций, турнир сборных. Мы разберем встречу Чехия – Швейцария.

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Группа подобралась достаточно сложная – помимо этих команд в ней играют Испания и Португалия. Чтобы конкурировать в данной группе, нужно выигрывать эту встречу.



Обе команды обладают хорошей атакующей линией, поэтому эта встреча должна быть богатой на голы. Мне кажется, что эта встреча завершится с тоталом больше 2.5», — сказал Млечный.

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