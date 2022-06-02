Эксперты назвали шансы Украины победить Уэльс и выйти на ЧМ-2022

Сборная Украины обыграла команду Шотландии в полуфинальном матче пути за право участия на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова победила в Глазго со счётом 3:1.

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В финальном стыковом матче украинцы встретятся со сборной Уэльса, которая в полуфинале в марте сломила сопротивление Австрии. Встреча состоится 5 июня, команды выйдут на поле в 19:00 мск.



Букмекеры считают небольшим фаворитом встречи сборную Уэльса. Поставить на победу подопечных Роберта Пейджа можно с коэффициентом 2.73. Это примерно 35% вероятности.



Шансы сборной Украины аналитики оценили коэффициентом 2.88 (34%). Ничья в основное время идёт за 3.15 (31%).



Победа Уэльса с учётом возможных овертайма и серии пенальти оценивается в 1.84. На победу сборной Украиныв матче дают 2.06.



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