UFC Fight Night 207, Волков — Розенстрайк, когда бой, где смотреть, прогнозы и ставки
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4 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night. В его главном бою встретятся российский боец Александр Волков и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. Начало поединка – не ранее 1:00 мск 5 июня.
Букмекеры считают фаворитом россиянина. Поставить на победу Волкова можно с коэффициентом 1.65. Шансы Розенстрайка оценили коэффициентом 2.30. На ничью дают 65.00.
На ТБ 2.5 раунда можно поставить с коэффициентом 1.70, а на то, что бой завершится раньше — за 2.15.
В соглавном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 полулёгкого веса. Дебютирует в UFC ещё один россиянин — Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Андреас Михайлидис.
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