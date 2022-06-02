«Колорадо» — «Эдмонтон»: букмекеры назвали фаворита второго матча серии НХЛ

3 июня состоится второй матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск.
Прогноз на матч «Колорадо» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.11.
Счёт в серии 1-0 в пользу «Эвеланш», в первом матче хозяева победили со счётом 8:6.
Сделать ставку на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Ойлерз» идёт за 3.45, ничья по итогам 60 минут — за 5.10.
Аналитики думают, что второй матч серии НХЛ «Колорадо» — «Эдмонтон» получится результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.27, а тотал меньше 5.5 гола — за 3.34. Если счёт будет открыт до исхода первой минуты, сыграет коэффициент 10.0.
Победа «Колорадо» с учётом овертайма доступна за 1.62, итоговая победа «Эдмонтона» идёт за 2.42.
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