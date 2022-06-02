Букмекеры назвали фаворита финала НБА «Голден Стэйт» — «Бостон»

3 июня состоится первый матч финальной серии НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс». Начало матча – в 4:00 мск.
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Эксперты считают фаворитами встречи хозяев. Поставить на победу «Голден Стэйт» в основное время можно с коэффициентом 1.70, а на успех «Бостона» сейчас дают 2.50. Ничья по итогам 48 минут доступна за 13.50.
Аналитики уверены, что первая игра между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс» порадует зрителей результативностью: на тотал больше 207.5 очка дают коэффициент 1.58, а тотал меньше 207.5 очка оценивается в 2.28.
На успех «Уорриорз» в первой четверти матча можно поставить с коэффициентом 1.80, победа «Бостона» в стартовой четверти доступна за 2.35.
Чемпионство «Голден Стэйт» оценено в 1.65, на победу «Бостона» в финальной серии дают 2.43.
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