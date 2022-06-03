Рафаэль Надаль — Александр Зверев: прогноз букмекеров на полуфинал «Ролан Гаррос»

3 июня Рафаэль Надаль и Александр Зверев сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису. Начало игры в Париже запланировано на 15:45 мск.
«Чуть не наложил в штаны». Зверев — о победе над Алькарасом.
Аналитики не сомневаются в победе Рафаэля Надаля, коэффициент на победу испанца составляет 1.31. Это примерно 73% вероятности. На успех Александра Зверева дают 3.80 (27%).
Эксперты полагают, что игра не получится упорной: ставки на тотал больше 37.5 гейма можно сделать за 2.08, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.82.
Вероятность пятой партии выражена коэффициентом 3.90. На два брейка подряд дают 1.60, на победу Надаля с форой (-5.5 гейма) — 1.90.
Касаткина: я не знаю, что произошло со мной сегодня.
«С такой поддержкой играть намного легче». Свёнтек — о победе над Касаткиной.
Определились финалистки женского турнира «Ролан Гаррос».
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