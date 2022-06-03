Бельгия — Нидерланды: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

3 июня в Брюсселе (Бельгия) состоится матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Бельгия — Нидерланды. Начало игры — в 21:45 мск.
Прогноз на матч Бельгия — Нидерланды с коэффициентом 2.80.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бельгийцев предлагается с коэффициентом 2.33. Успех голландцев оценён экспертами в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.76.
Аналитики думают, что матч Бельгия — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.
Ставки на пенальти принимаются за 2.50, на красную карточку — за 4.00.
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