Беларусь — Словакия: где играют, во сколько начало матча

3 июня состоится матч первого тура Лиги наций УЕФА Беларусь — Словакия. Начало игры – в 21:45 мск.
Пеле написал Путину открытое письмо.
УЕФА запретил проводить матчи на территории Беларуси в связи с санкциями в адрес правительства страны. Игра состоится в Нови-Саде (Сербия).
Эксперты считают фаворитом подопечных Штефана Тарковича: поставить на победу словаков предлагается с коэффициентом 1.65. На победу Беларуси принимают ставки за 6.20. Ничья оценивается коэффициентом 4.60.
На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.75, на тотал больше 2.5 мяча – за 2.19.
На гол номинальных хозяев дают коэффициент 1.79, тогда как гол словаков оценивается всего лишь в 1.18. Ставка «обе команды забьют» доступна с коэффициентом 2.14.
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